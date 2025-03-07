«Локомотив» уступил «Динамо» в Москве

Ярославский ХК «Локомотив» проиграл «Динамо» в Москве со счетом 3:5. Ярославцы вели 3:1 до третьего периода, однако в последнем отрезки пропустили четыре шайбы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Счет в первом периоде открыл нападающий «Локомотива» Байрон Фрэз. Во втором периоде хозяева льда сравняли счет — отличился Игорь Ожиганов. За 10 минут второго временного отрезка ярославец Георгий Иванов оформил дубль, сделав счет 3:1 в пользу «Локомотива».

В третьем периоде игроки «Динамо» догнали соперника, доведя счет до 3:3. Однако после видеопросмотра второй гол хозяев был отменен. Правда, сразу после этого у «Локомотива» удалили Береглазова за подножку, и этим большинством воспользовался «Динамо» — отличился Павел Кудрявцев, уже во второй раз за третий период. Следом шайбу забросил Артем Михеев, чем вывел «Динамо» вперед впервые в матче, сделав счет 4:3. Нападающий «Динамо» Артем Ильенко за 8 секунд до конца матча забил в пустые ворота.

10 марта железнодорожники сыграют со «Северсталью» в Ярославле.

Алла Чижова