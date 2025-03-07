США конфисковали домены российской криптобиржи Garantex и заморозили $26 млн

Министерство юстиции США совместно с Германией и Финляндией заблокировало онлайн-инфраструктуру российской криптобиржи Garantex. Американские власти обвинили платформу в нарушении санкций и отмывании преступных доходов.

Согласно пресс-релизу, 6 марта правоохранительные органы США под руководством Секретной службы изъяли три домена Garantex: Garantex.org, Garantex.io и Garantex.academy. Германия и Финляндия конфисковали серверы, обеспечивавшие работу биржи. Секретная служба США также заявила, что получила доступ к копиям серверов Garantex, включая базы данных клиентов и бухгалтерскую отчетность. Кроме того, заморожено более $26 млн, связанных с подозрениями в отмывании денег.

В тот же день Garantex сообщила о блокировке своих кошельков эмитентом стейблкойна USDT компанией Tether на сумму 2,5 млрд руб. Площадка приостановила оказание всех услуг, включая вывод криптовалют. На сайте Garantex сообщается, что приостановка связана с проведением технических работ.

По информации американских властей, Garantex с 2019 по 2025 год контролировали гражданин Литвы Алексей Бесчоков, проживающий в России, и гражданин России Александр Мира Серда, живущий в ОАЭ. Их обвиняют в сговоре с целью отмывания денег, а Алексея Бесчокова — в том числе в нарушении санкционных законов США и управлении незарегистрированным платежным сервисом.

В феврале ЕС включил Garantex в 16-й пакет санкций против России. Минфин США ввел санкции против криптобиржи в 2022 году.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Garantex оставила инвесторов без гарантий».