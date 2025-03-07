В Курской области мирный житель пострадал, «задев растяжку»

Мирный житель 1956 года рождения пострадал в приграничном муниципалитете Курской области, «задев растяжку». Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Пострадавшего доставили в Курскую областную больницу. У него диагностировали ранение шеи, грудной клетки и перелом руки.

С 6 августа 2024 года в Курской области идут боевые действия с ВСУ. В регионе действуют режимы контртеррористической операции и ЧС федерального масштаба. За последние сутки украинские формирования лишились свыше 160 человек, с начала вторжения — до 65 400.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова