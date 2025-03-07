Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 7 марта

08:01. Сегодня ночью в небе над Орловской областью перехвачен и уничтожен один украинский БПЛА. Повреждений и пострадавших нет, на месте происшествия ведутся оперативные проверки — губернатор Андрей Клычков.

07:11. Минобороны: в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 39 украинских дронов: 14 БПЛА — над территорией Республики Крым, 12 БПЛА — над акваторией Черного моря, семь БПЛА — над территорией Курской области, три БПЛА — над акваторией Азовского моря и по одному БПЛА — над территориями Ростовской, Белгородской и Орловской областей.

06:43. Отбой опасности атаки БПЛА в Воронежской области (была объявялена накануне в 21:39) — губернатор Александр Гусев.

06:36. «Правительство РФ, рассмотрев наше предложение, приняло решение о выделении нашей области 2,5 млрд руб. на 482 семьи. Ждем выхода нормативно-правового акта, получения денег в областной бюджет и сразу начнем перечислять на спецсчета деньги тем, кто потерял жилье в результате агрессии со стороны вооруженных сил Украины, или тем, кто проживал в населенных пунктах, которые закрыты и по которым идет отселение»,— написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

01:47. Курская область: отбой опасности атаки БПЛА (была объявлена накануне в 19:47) — оперштаб.

01:46. Шестеро погибших в ДТП в Новооскольском округе Белгородской области на участке дороги Ольховатка — Беломестное, о котором сообщал ранее губернатор Вячеслав Гладков, были сотрудниками АПХ «Мираторг». Об этом сообщили в самой компании.