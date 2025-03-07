Минобороны: за сутки ВСУ лишились более 160 человек в Курской области

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины потеряли свыше 160 солдат в Курской области. Также российские войска ликвидировали 13 автомобилей, четыре боевые бронированные машины, четыре миномета, танк, бронетранспортер, орудие полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника ВСУ в районах курских населенных пунктов Богдановка, Бондаревка, Викторовка, Гуево, Косица, Локня, Меловой, Мирный, Черкасское Поречное, Черкасская Конопелька, Южный, а также — Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Мирополье, Новенькое, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области Украины.

С начала боевых действий Украина лишилась до 65 400 военнослужащих, 2 328 автомобилей, 2 137 боевых бронированных машин, 516 артиллерийских орудий, 386 танков, 296 боевых машин пехоты, 257 бронетранспортеров, 119 станций РЭБ, 53 единицы инженерной и другой техники, 52 пусковые установки РСЗО, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, десять транспортно-заряжающих машин, девять РЛС противовоздушной обороны, командно-штабную машину и зенитную самоходную установку.

Сегодня врио губернатора Курской области Александр Хинштейн подписал распоряжение о назначении выплат в 150 тыс. за рождение ребенка с 6 августа 2024 года по 1 мая 2025-го. Она положена жителям приграничных районов, пострадавших из-за вторжения ВСУ.

Алина Морозова