Суд арестовал автора надписи у «Газпром Арены», в которой усмотрели дискредитацию

Петроградский районный Петербурга арестовал до 25 апреля мужчину, нанесшего граффити на ограждение возле «Газпром Арены». Как сообщили в пятницу, 7 марта в Объединенной пресс-службе судов (ОПС) города, следствие усмотрело в надписи дискредитацию Вооруженных Сил РФ.

Согласно материалам дела, подсудимый 24 февраля нарисовал граффити, направленное на «дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации». При этом, подчеркнули в ОПС, имуществу собственника был нанесен ущерб по меньшей мере в 10 тыс. рублей. Кроме того, фигурант признался, что сделал это «из корыстных побуждений».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что вслед за штрафом суд арестовал москвичку за надписи на плакатах на Большой Морской.

Дарья Астанина