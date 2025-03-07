Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Всероссийский жилищный конгресс состоится 7–11 апреля в Сириусе

Всероссийский жилищный конгресс — главное событие рынка недвижимости этой весны, в котором примет участие представительный состав спикеров.

На форум приедут руководители федеральных органов государственной власти, собственники крупнейших девелоперских компаний, банков, классифайдов и агентств недвижимости. Конгресс проходит при поддержке Минстроя РФ.

На мероприятии соберутся специалисты из всех регионов России и дружественных государств. В рамках Конгресса пройдет порядка 350 мероприятий, выступит около 750 спикеров.

Принять участие в конгрессе можно выбрав один из пакетов на сайте мероприятия.

Так, например, к празднику 8 марта форум запустил акцию — до 14 марта 19:00 по мск можно получить:

  • скидку 50% при регистрации по пакету участия №2
  • или бесплатный билет на Grand Party при регистрации на Высшие брокерские курсы (ВБК) Конгресса.
  • Один из самых популярных пакетов участия за полцены — при регистрации по пакету №2 до 14 марта дарим скидку 50%. По нему в течение пяти дней Конгресса вы сможете:
  • принять участие в Пленарном заседании, в деловой программе (конференции, семинары, дискуссии, заседания советов и клубов);
  • посетить Учебную программу 8 апреля (мастер-классы, фестивали кейсов, кофе со звездой и стратегическая сессия);
  • узнать много нового на лекциях нейрофизиолога Александра Каплана, писателя-фантаста Вадима Панова, футуролога Данилы Медведева и бизнес-тренера Владимира Димитриадиса;
  • поехать в один из бизнес-туров и многое другое.

При регистрации на Высшие брокерские курсы до 14 марта каждый участник получит билет на Grand Party — фуршет 10 апреля в честь завершения основной деловой программы Конгресса. На вечеринке пройдет концерт российской поп-группы «Иванушки International»

Все подробности участия в форуме читайте на сайте мероприятия.

https://russiacongress.ru/

Реклама. 12+

Новости компаний Все