Всероссийский жилищный конгресс состоится 7–11 апреля в Сириусе
Всероссийский жилищный конгресс — главное событие рынка недвижимости этой весны, в котором примет участие представительный состав спикеров.
На форум приедут руководители федеральных органов государственной власти, собственники крупнейших девелоперских компаний, банков, классифайдов и агентств недвижимости. Конгресс проходит при поддержке Минстроя РФ.
На мероприятии соберутся специалисты из всех регионов России и дружественных государств. В рамках Конгресса пройдет порядка 350 мероприятий, выступит около 750 спикеров.
Принять участие в конгрессе можно выбрав один из пакетов на сайте мероприятия.
Так, например, к празднику 8 марта форум запустил акцию — до 14 марта 19:00 по мск можно получить:
- скидку 50% при регистрации по пакету участия №2
- или бесплатный билет на Grand Party при регистрации на Высшие брокерские курсы (ВБК) Конгресса.
- Один из самых популярных пакетов участия за полцены — при регистрации по пакету №2 до 14 марта дарим скидку 50%. По нему в течение пяти дней Конгресса вы сможете:
- принять участие в Пленарном заседании, в деловой программе (конференции, семинары, дискуссии, заседания советов и клубов);
- посетить Учебную программу 8 апреля (мастер-классы, фестивали кейсов, кофе со звездой и стратегическая сессия);
- узнать много нового на лекциях нейрофизиолога Александра Каплана, писателя-фантаста Вадима Панова, футуролога Данилы Медведева и бизнес-тренера Владимира Димитриадиса;
- поехать в один из бизнес-туров и многое другое.
При регистрации на Высшие брокерские курсы до 14 марта каждый участник получит билет на Grand Party — фуршет 10 апреля в честь завершения основной деловой программы Конгресса. На вечеринке пройдет концерт российской поп-группы «Иванушки International»
Все подробности участия в форуме читайте на сайте мероприятия.
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