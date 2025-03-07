Трамп: Россия «разносит» Украину на поле боя

Армия России прямо сейчас «разносит» вооруженные силы Украины на поле боя, написал президент США Дональд Трамп в соцсети TruthSocial. В связи с этим, отметил он, США рассматривают ужесточение санкций против России. Таким образом, следует из сообщения президента США, он пытается склонить стороны к переговорам.

«Россия и Украина, садитесь за стол переговоров прямо сейчас, пока не стало слишком поздно»,— написал он. Если российская сторона не пойдет на переговоры в ближайшее время, Трамп пообещал ужесточить санкции в отношении банковского сектора и обложить российские товары пошлинами. Эти меры, по его словам, будут действовать до тех пор, «пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное соглашение о мире».

В феврале президент США еще на год продлил действие рестрикций в отношении России, при этом он допускал их снятие в будущем. Накануне глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что страна готова ужесточить санкции против РФ, если это поможет урегулировать украинский кризис. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сегодня, 7 марта, заявил, что провел переговоры с Торговой палатой США по вопросу смягчения экономических ограничений.

О восстановлении отношений между РФ и США — в материале «Ъ» «Между нами тает лед».