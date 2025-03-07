Клубы РПЛ заработали €981 млн за сезон-2023/24

Общая выручка клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) за сезон-2023/24 составила €981 млн. По этому показателю РПЛ заняла шестое место среди лиг Европы, следует из отчета Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA).

Доходы РПЛ за сезон оказались на 6,6% меньше, чем годом ранее. Коммерческие доходы составили €579 млн. Телетрансляции принесли €121 млн. Доходы от матчей достигли €52 млн. К ним относятся доходы от продажи билетов и атрибутики клубов в день матчей.

В 2022 году UEFA и Международная федерация футбола (ФИФА) решили отстранить сборную России и российские клубы от участия во всех международных турнирах.

Подробнее о РПЛ — в материале «Ъ» «Российская премьер-лига опустилась под миллиард».