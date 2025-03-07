Мошенники использовали дипфейк премьера Сингапура для продажи криптовалют

Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг предупредил соотечественников о том, что в соцсетях расходятся сгенерированные с помощью ИИ видео с ним. Злоумышленники, по словам премьера, используют их для рекламы продажи криптовалют или услуг по получению вида на жительство.

В 2024 году в Сингапуре было выявлено более 51 тыс. случаев мошенничества, в том числе с использованием дипфейков. Это на 11% больше, чем годом ранее. Всего в прошлом году сингапурцы лишились $827 млн из-за действий мошенников. Сейчас власти страны ужесточают законы в отношении таких преступлений и расширяют информирование граждан для защиты их от мошенников. Премьер-министр Вонг призвал сограждан быть внимательными и не верить мошенникам, не делиться с ними личными данными.

В прошлом месяце злоумышленники использовали сгенерированный ИИ голос министра обороны Италии Гвидо Крозетто. Преступники звонили итальянским бизнесменам от имени министра и «его голосом» убеждали тех перевести деньги на счета в иностранных банках якобы для выкупа итальянских граждан, находящихся в заложниках в Сирии и Иране.

Алена Миклашевская