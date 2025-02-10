Мошенники с помощью ИИ выдавали себя за министра обороны Италии

Мошенники использовали технологии ИИ для имитации голоса министра обороны Италии Гвидо Крозетто, пишут итальянские СМИ, включая La Repubblica и Corriere della Sera. Злоумышленники от имени господина Крозетто и других сотрудников министерства звонили итальянским бизнесменам и убеждали их перевести деньги на счета в иностранных банках. Они говорили, что деньги нужны для выкупа итальянских граждан, находящихся в тюрьме или удерживаемых в качестве заложников в Сирии и Иране.

Помимо использования дипфейков преступники звонили с номеров телефонов, выглядевших как номера Министерства обороны. По данным итальянских СМИ, в частности, такие звонки поступили модельеру Джорджо Армани, главе совета директоров модного дома Prada Патрицио Бертелли, топ-менеджеру производителя шин Pirelli Марко Тронкетти Провере, а также бывшему владельцу миланского футбольного клуба «Интер» миллиардеру Массимо Моратти.

По данным Financial Times, как минимум одна жертва перевела мошенникам €1 млн. Итальянские СМИ отмечают, что в этом случае большему доверию к заявлениям злоумышленников способствовало то, что в январе удалось добиться освобождения из тюрьмы в Иране журналистки Чечилии Салы и эта история была у всех на слуху.

Мошенники все чаще используют дипфейки, имитируя голоса или изображения людей. По подсчетам компании-разработчика Sumsub, количество случаев их использования для мошенничества в 2023 году выросло на 700%.

Яна Рождественская