Медианная цена кв. метра в новостройках в МО «Лиговка-Ямская» снизилась на 4%

Муниципальный округ «Лиговка-Ямская» стал лидером в Санкт-Петербурге по снижению медианной цены кв. метра в новостройках в феврале. За месяц недвижимость стала дешевле на 3,9%, сообщили в пресс-службе сервиса «Яндекс Недвижимость».

В этом округе медианная цена «квадрата» упала до 494 тыс. рублей. На втором месте МО «Васильевский», там показатель за месяц стал меньше на 3,1% (397 тыс. рублей за кв. метр). Меньшая разница выявлена в округах «Светлановское» (-0,9%), «Рыбацкое» (-0,8%), «Измайловское» (-0,5%).

«В феврале на рынке новостроек в Санкт-Петербурге мы зафиксировали незначительные колебания цен. При этом в большинстве округов Северной столицы снизилось количество доступных предложений, особенно в Невском округе, Полюстрово и Лиговка-Ямская, где за месяц число доступных лотов сократилось на 13,5%, 11,8% и 9,4% соответственно»,— заявил коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

В последний месяц зимы медианная цена «квадрата» в новостройках выросла в округах «Петровский» (+7,2%, до 644 тыс. рублей), «Гагаринское» (+5,1%, до 298 тыс. рублей), «Невский» (+3,8%, до 185 тыс. рублей), «Парголово» (+2,9%, до 212 тыс. рублей).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что предложение съемного жилья выросло на 5,2% в Петербурге.

Татьяна Титаева