В Сочи выпустили на природу спасенных от мазута птиц

Волонтеры в Сочи выпустили в Ачигварское озеро трех водоплавающих птиц, прошедших лечение после загрязнения мазутом, сообщил «Ъ» представитель Сочинского географического общества Александр Блинов. Место выпуска водоплавающих выбрано с учетом того, что вода в озере более теплая и спокойная, чем в море. Поэтому чомги и лысуха смогут быстрее адаптироваться к жизни в природной среде, пояснил господин Блинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

По данным специалистов Сочинского географического общества, выпускаемые птицы полностью восстановили перьевой покров, поврежденный при отмывании мазута. Они были запачканы после разлива нефтепродуктов в результате кораблекрушения в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Всего на территории города-курорта и на федеральной территории Сириус было обнаружено 510 пострадавших птиц, в том числе краснокнижные гагары, чомги, лысухи, поморники.

Запачканные мазутом водоплавающие проходят лечение в ветеринарном центре, а затем до полного выздоровления содержатся в реабилитационном центре, где воспроизводятся условия жизни в природе. Из-за сильного токсического воздействия мазута погибает значительная часть пострадавших водоплавающих, за время работы с пострадавшей птицей в Сочи выжили 70 особей.

Анна Перова, Краснодар