На водохранилищах Верхней Волги будут сбрасывать меньше воды

Работы водохранилищ на Верхней Волге скорректированы в сторону уменьшения сбросных расходов. Режим работы гидроузлов установлен на период с 11 по 20 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Татарстана.

Куйбышевское и Нижнекамское водохранилища будут работать без изменений. Следующая корректировка сброса будет определена на заседании рабочей группы, которое запланировано на вторую половину марта после получения прогнозов от Росгидромета.

Ранее министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков предложил создать единый центр управления водохранилищами Волжско-Камского каскада, чтобы скоординировать работы регионов. На конференции стало известно, что Росгидромет закрыл доступ к оперативным данным по уровням воды с гидропостов. Подробнее читайте в материале «Волга села на мель».

Диана Соловьёва