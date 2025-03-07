Лондонские хирурги начали возвращать обоняние и вкус больным долгим COVID

Большинству людей, страдающим длительным COVID, можно восстановить обоняние и вкус, обычно пропадающие во время этой болезни. Как сообщает The Guardian, хирурги из Университетского колледжа Лондона использовали для этого уже известную операцию септоринопластики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), примерно у 6 из 100 заболевших COVID это заболевание переходит в длительную форму. И тогда в течение многих месяцев или даже лет у пациента отсутствует обоняние и вкус. При этом разные виды лекарственной терапии таким пациентам не помогают.

Хирурги медицинского учебного центра Университетского колледжа Лондона в рамках исследования попытались применить для этого обычную операцию септоринопластики, которую делают для исправления носовой перегородки и коррекции формы носа. Операция позволяет расширить носовые ходы на 30%, благодаря чему попадает больше воздуха — также на 30% — в обонятельную область носовой полости, контролирующую запахи. По словам хирургов, именно это «запускает» процесс восстановления обоняния.

«Она вроде как "пробуждает" слизистую обонятельной области и настраивает ее»,— отмечает профессор Питер Эндрюс, старший консультирующий хирург отделения ринологии, руководивший исследованием. Операция была успешно проведена 12 пациентам с долгим COVID, и они все теперь нормально чувствуют запахи.

Алена Миклашевская