Лондонские хирурги начали возвращать обоняние и вкус больным долгим COVID
Большинству людей, страдающим длительным COVID, можно восстановить обоняние и вкус, обычно пропадающие во время этой болезни. Как сообщает The Guardian, хирурги из Университетского колледжа Лондона использовали для этого уже известную операцию септоринопластики.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), примерно у 6 из 100 заболевших COVID это заболевание переходит в длительную форму. И тогда в течение многих месяцев или даже лет у пациента отсутствует обоняние и вкус. При этом разные виды лекарственной терапии таким пациентам не помогают.
Хирурги медицинского учебного центра Университетского колледжа Лондона в рамках исследования попытались применить для этого обычную операцию септоринопластики, которую делают для исправления носовой перегородки и коррекции формы носа. Операция позволяет расширить носовые ходы на 30%, благодаря чему попадает больше воздуха — также на 30% — в обонятельную область носовой полости, контролирующую запахи. По словам хирургов, именно это «запускает» процесс восстановления обоняния.
«Она вроде как "пробуждает" слизистую обонятельной области и настраивает ее»,— отмечает профессор Питер Эндрюс, старший консультирующий хирург отделения ринологии, руководивший исследованием. Операция была успешно проведена 12 пациентам с долгим COVID, и они все теперь нормально чувствуют запахи.