Эрдоган поддержал срочное прекращения огня на Украине

Турция поддерживает идею скорейшего завершения военных действий на Украине и остановки «атак на земле, в воздухе и на море», сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, Анкара готова внести любой посильный вклад в урегулирование украинского кризиса, в том числе организовать переговорный процесс между двумя сторонами конфликта. Накануне агентство Milliyet передавало, что страна готова обсуждать и отправку миротворцев в Киев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мы решительно поддерживаем территориальную целостность и независимость Украины, нашего стратегического партнера. Мы обращаем внимание на важность прочной дипломатической основы, в рамках которой обе стороны, борющиеся за справедливый, прочный и достойный мир, будут сидеть за столом переговоров»,— сказал господин Эрдоган в ходе видеоконференции главы Евросовета Антониу Кошты со странами-партнерами ЕС. Трансляция велась на Youtube-канале CNN trk.

Выбранные ЕС подходы к разрешению российско-украинского конфликта полностью соответствуют усилиям Анкары по обеспечению «безопасного судоходства на Черном море», уточнил турецкий лидер. Он также высоко оценил оба проведенных мероприятия: и саммит стран Евросоюза по поддержке Украины 2 марта, и прошедшую накануне встречу руководства ЕС в Брюсселе.

6 марта прошел внеочередной саммит ЕС в Брюсселе. На встрече лидеры Евросоюза определили план по перевооружению и договорились о мерах военной поддержки Киева. Против выступил только премьер Венгрии Виктор Орбан.

Подробнее — в материале «Ъ» «Виктор Орбан — один в поле не воин».