Гендиректор «Росатома» назвал сумму выручки госкорпорации за 2024 год

Сумма выручки «Росатома» в открытой части составила около 3,3 трлн рублей за 2024 год, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. Он положительно оценил финансовые показатели компании.

«В 3 раза увеличилась выручка в открытой части... С хорошим опережением сработали по зарубежной выручке и выручке по новым продуктам — более 20% выше плана по обоим показателям»,— сказал господин Лихачев на ежегодном отраслевом мероприятии «День директора» (цитата по ТАСС).

В октябре Алексей Лихачев на встрече с президентом России Владимиром Путиным поделился данными финансовых показателей 2024 года. Он заявил, что инвестиции «Росатома» демонстрируют среднегодовой рост в 31%, а их объем за год достигнет суммы в 1,5 трлн руб.

В апреле 2024 года глава «Росатома» заявил, что по итогам 2023 года выручка корпорации без учета гособоронзаказа составила более 2,64 трлн руб. Среднегодовой рост по этому показателю за последние три года достиг около 34%, сказал Алексей Лихачев.