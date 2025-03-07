Семьям из курского приграничья, в которых родился ребенок, выплатят 60 млн руб.

В бюджете Курской области предусмотрены 60 млн руб. на единовременные выплаты семьям из курского приграничья, в которых после 6 августа 2024 года родился ребенок, сообщили в правительстве региона.

Величина каждой выплаты — 150 тыс. руб. Заявление можно подать уже 10 марта, в отделении МФЦ по месту проживания.

Мера поддержки касается семей из Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Кореневского, Рыльского, Суджанского, Хомутовского, Льговского районов и города Льгова. Она распространяется и на будущих родителей, у которых ребенок появится на свет не позднее 1 мая 2025 года. По предварительным подсчетам, деньги получат родители около 400 новорожденных.

Соответствующее постановление правительства подписано сегодня. В конце февраля депутаты Курской областной думы единогласно поддержали законопроект, внесенный на рассмотрение врио губернатора Александром Хинштейном.

Юрий Голубь