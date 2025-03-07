Минэнерго: Казахстан связался с украинской стороной после атаки на КТК

После атаки беспилотников ВСУ на НПС «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на Кубани Казахстан консультируется с украинской стороной по дипломатическим каналам, сообщил вице-министр энергетики республики Алибек Жамауов. По его словам, информации о претензиях к каким-либо сторонам у Минэнерго Казахстана пока нет.

«По информации, предоставленной самим КТК, данный ущерб вычисляется, на данный момент консорциум сам за свой счет проводит реконструкцию и ремонт данной станции. О каких-либо претензиях к сторонам пока информацией не владеем, по дипломатическим каналам наши службы ведут переговоры с украинской стороной»,— сказал господин Жамауов в ходе пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) — крупнейший международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана, а также ведущих добывающих компаний. Среди акционеров международного консорциума есть представители компаний из США и Европы. НПС «Кропоткинская» была атакована 17 февраля. При ударе шести дронов станция была выведена из эксплуатации. Транспортировка нефти по системе Тенгиз—Новороссийск продолжается на пониженных режимах в обход станции. Прокачка снизилась более чем на 30%.

Как сообщал «Ъ», за время ремонта насосной станции рынок может недополучить до 3 млн тонн нефти. По мнению экспертов, это станет драйвером для дальнейшего роста цен, которые уже начали повышаться.

Подробнее — в материале «Ъ» «Станция КТК подкачала цены».