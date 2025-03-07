Бастрыкин поручил возбудить дело из-за падения девочки в Ярославле

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту падения ребенка в недостроенном здании в Заволжском районе Ярославля. Об этом сообщается в Telegram-канале «Информационный центр СК России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов Фото: Андрей Иванов

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 12-летняя девочка, находясь в заброшенном недостроенном здании на улице Саукова, упала с 18-го на 15-й этаж и была госпитализирована. Ранее суд обязывал собственника объекта предпринять меры по консервации здания, однако этого не произошло. Следственный комитет Ярославской области проводил проверку по факту падения.

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ярославской области Александру Бессмельцеву возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела – о его результатах»,— говорится в сообщении.

Исполнение поручения поставлено на контроль.

Алла Чижова