Падение ребенка в заброшенном здании на Саукова проверит прокуратура

Прокуратура Заволжского района Ярославля начала проверку после падения ребенка в недостроенном здании на перекрестке улиц Саукова и Папанина. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заброшенное здание в Ярославле

Фото: Прокуратура Ярославской области Заброшенное здание в Ярославле

Фото: Прокуратура Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 12-летняя девочка, находясь в заброшенном здании, упала с 18-го на 15-й этаж и была госпитализирована. Прокуратура уже предпринимала меры к собственнику объекта из-за отсутствия работ по консервации здания. Ведомство подала иск к ООО «Жилстрой», и суд обязал компанию провести необходимые работы.

Однако после банкротства «Жилстрой» право собственности перешло к ППК «Фонд развития территорий». Сейчас проверяется, как судебные приставы исполняют решение суда. Органы прокуратуры области продолжают контролировать исполнение законодательства в этой сфере.

В январе текущего года в регионе выявлено более 70 нарушений в содержании объектов незавершенного строительства. В связи с этим внесено 20 представлений и направлено 13 исковых заявлений в суд. Прокуратура продолжает следить за устранением этих нарушений.

Антон Голицын