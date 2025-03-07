Politico рассказало о гробовом молчании после вопроса о поддержке Украины

На внеочередном саммите ЕС в Брюсселе, посвященном вопросам обороны и помощи Украине, возникла неловкая пауза после вопроса о том, сможет ли Евросоюз компенсировать сокращение поддержки со стороны США. Об этом пишет Politico.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Omar Havana / AP Фото: Omar Havana / AP

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал поднял вопрос о том, как ЕС планирует заменить уменьшение американской помощи, включая разведывательную информацию. «Ответом было гробовое молчание»,— отмечается в публикации.

Снижение военной поддержки со стороны США создает серьезные проблемы для союзников, особенно в области разведданных и наведения высокоточного оружия, подчеркивает издание.

Саммит прошел на фоне ухудшения отношений между Киевом и Вашингтоном. Участники обсудили дальнейшие шаги по поддержке Украины, однако, как отмечает Politico, вопрос о самостоятельных возможностях ЕС остался без четкого ответа.

Подробнее о саммите читайте в материале «Виктор Орбан — один в поле не воин».

Материал обновлен в 14:53 — уточнено имя премьер-министра Эстонии.