Politico рассказало о гробовом молчании после вопроса о поддержке Украины
На внеочередном саммите ЕС в Брюсселе, посвященном вопросам обороны и помощи Украине, возникла неловкая пауза после вопроса о том, сможет ли Евросоюз компенсировать сокращение поддержки со стороны США. Об этом пишет Politico.
Фото: Omar Havana / AP
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал поднял вопрос о том, как ЕС планирует заменить уменьшение американской помощи, включая разведывательную информацию. «Ответом было гробовое молчание»,— отмечается в публикации.
Снижение военной поддержки со стороны США создает серьезные проблемы для союзников, особенно в области разведданных и наведения высокоточного оружия, подчеркивает издание.
Саммит прошел на фоне ухудшения отношений между Киевом и Вашингтоном. Участники обсудили дальнейшие шаги по поддержке Украины, однако, как отмечает Politico, вопрос о самостоятельных возможностях ЕС остался без четкого ответа.
Подробнее о саммите читайте в материале «Виктор Орбан — один в поле не воин».
Материал обновлен в 14:53 — уточнено имя премьер-министра Эстонии.