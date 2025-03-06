Полиция задержала жителя Гатчины, распылившего перцовый баллончик в автобусе

Вечером 4 марта в полицию Гатчинского района ЛО поступило две телефонограммы из больниц, что к ним обратились 68-летний житель села Русско-Высоцкое и 74-летняя жительница Гатчины с химическими ожогами глаз, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. После оказания медицинской помощи пенсионеров направили на амбулаторное лечение.

Правоохранители установили, что в тот день в автобусе № 21, который двигался по Пушкинскому шоссе, пожилой мужчина повздорил с неизвестным пассажиром. Последний распылил в сторону оппонента содержимое перцового баллончика. Пострадали при этом и другие люди. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Вечером 5 марта полицейские у дома 26 по улице Карла Маркса в Гатчине задержали 32-летнего подозреваемого, который ранее был неоднократно судим. Злоумышленник был задержан на основании ст. 91 УПК РФ.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что сотрудники правопорядка изъяли более 40 свертков с мефедроном у жителя Колпино.

Андрей Маркелов