В Екатеринбурге «ВкусВилл» закрыл один из магазинов на проспекте Космонавтов

Сеть магазинов «ВкусВилл» закрыла один из своих магазинов, расположенный в новом жилом комплексе на проспекте Космонавтов, 9б, в Екатеринбурге, об этом «Ъ-Урал» подтвердили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

В компании пояснили, что закрытие отдельных магазинов является стандартной практикой. «Мы тестируем разные локации, в том числе и отдельные города, если точка не показывает эффективности — закрываем ее и ищем новое место, где спрос на наш ассортимент будет выше»,— сообщили в пресс-службе компании.

«ВкусВилл» — сеть магазинов продуктов для здорового питания, основанная в Москве в 2012 году предпринимателем Андреем Кривенко. Ранее работала под брендом «Избенка».

В настоящее время в Екатеринбурге работают два магазина «ВкусВилл» по адресам улица 8 Марта, 188 и Куйбышева, 21. Кроме того, действует доставка по городу с даркстора на Радищева, 55а.

Напомним, в марте 2023 года был закрыт «ВкусВилл» на проспекте Ленина, 38а. Он проработал в Екатеринбурге около месяца, после чего оказался нерентабельным из-за отсутствия парковки около магазина.

Полина Щуцкая