Несмотря на то что Татарстан нуждается в рабочей силе, он будет соблюдать миграционное законодательство при работе с иностранцами. Об этом сообщил помощник раиса Татарстана Рафис Хабибуллин на пресс-конференции об изменениях в миграционном законодательстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан, несмотря на дефицит кадров, будет работать с мигрантами в рамках закона

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Татарстан, несмотря на дефицит кадров, будет работать с мигрантами в рамках закона

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Вопрос с мигрантами для Татарстана довольно непростой, болезненный. Они работают в производстве, в строительной отрасли, в нефтехимической отрасли. Без мигрантов, без рабочей силы Татарстану будет тяжело. Нам нужны рабочие руки, но нарушать закон мы не будем. Будем работать исключительно в рамках миграционного законодательства», — отметил он.

Ранее стало известно, что МВД России запустило реестр, в который включаются все лица, незаконно находящиеся на территории страны. Перечень нелегальных мигрантов актуализируется каждые 4 часа.

С 2025 года в Татарстане также вводится запрет на привлечение мигрантов к десяти видам трудовой деятельности. Согласно проекту указа раиса республики, иностранные граждане не смогут, в том числе работать таксистами, охранниками, юристами, ветеринарами. Ограничения на работу мигрантов будут действовать один год. В указе устанавливается переходный период в три месяца, чтобы организации привели свой штат в соответствии с принятыми нормами.

На заседании Госсовета Татарстана министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова рассказала, что в республике трудоустроено более 49 тыс. мигрантов. Всего в Татарстане находятся более 87 тыс. иностранцев.

Дарья Сайфиева