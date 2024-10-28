На ремонт дорог после паводка в тюменских поселениях направили 23 млн рублей

Губернатор Тюменской области Александр Моор направил более 23 млн руб. на восстановление дорог в поселениях после паводков. Как сообщил глава региона в своем Telegram-канале, восстановительные работы на объектах инфраструктуры в регионе завершены, однако для полного устранения ущерба потребуется еще порядка 3 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Паводок в Тюменской области весной 2024 года. Река Ишим во время разлива

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Паводок в Тюменской области весной 2024 года. Река Ишим во время разлива

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Более 12 млн руб. выделяем на восстановление автодорог в деревне Савина, селе Бизино и селе Карачино Тобольского района. Свыше 11 млн руб. — на ремонт дороги в деревне Большой Остров Ишимского района»,— рассказал господин Моор, отметив, что были подписаны соответствующие распоряжения.

По словам главы региона, весной под водой в области оказалось 134 объекта дорожной инфраструктуры, в том числе 28 мостов. По каждому из них была проведена экспертиза. На восстановление и ремонт этих объектов было выделено более 500 млн руб.

Во время прямой линии 22 октября губернатор Моор рассказал, что в 2024 году в Тюменской области пострадавшим от весеннего паводка направили 615 млн руб. на восстановление или строительство нового жилья.

Режим ЧС в Тюменской области в связи с паводком ввели 8 апреля. Уровень воды поднялся в реках Ишим, Тобол и Иртыш. Наиболее сложная обстановка с паводком наблюдалась в Абатском, Ишимском, Викуловском и Казанском районах. Ущерб дорогам и мостам из-за поднятия уровня воды составил 2,7 млрд руб., 463 домам потребовался ремонт или замена.

Полина Хабарова