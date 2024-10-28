Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На ремонт дорог после паводка в тюменских поселениях направили 23 млн рублей

Губернатор Тюменской области Александр Моор направил более 23 млн руб. на восстановление дорог в поселениях после паводков. Как сообщил глава региона в своем Telegram-канале, восстановительные работы на объектах инфраструктуры в регионе завершены, однако для полного устранения ущерба потребуется еще порядка 3 млрд руб.

Паводок в Тюменской области весной 2024 года. Река Ишим во время разлива

Паводок в Тюменской области весной 2024 года. Река Ишим во время разлива

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Паводок в Тюменской области весной 2024 года. Река Ишим во время разлива

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Более 12 млн руб. выделяем на восстановление автодорог в деревне Савина, селе Бизино и селе Карачино Тобольского района. Свыше 11 млн руб. — на ремонт дороги в деревне Большой Остров Ишимского района»,— рассказал господин Моор, отметив, что были подписаны соответствующие распоряжения.

По словам главы региона, весной под водой в области оказалось 134 объекта дорожной инфраструктуры, в том числе 28 мостов. По каждому из них была проведена экспертиза. На восстановление и ремонт этих объектов было выделено более 500 млн руб.

Во время прямой линии 22 октября губернатор Моор рассказал, что в 2024 году в Тюменской области пострадавшим от весеннего паводка направили 615 млн руб. на восстановление или строительство нового жилья.

Режим ЧС в Тюменской области в связи с паводком ввели 8 апреля. Уровень воды поднялся в реках Ишим, Тобол и Иртыш. Наиболее сложная обстановка с паводком наблюдалась в Абатском, Ишимском, Викуловском и Казанском районах. Ущерб дорогам и мостам из-за поднятия уровня воды составил 2,7 млрд руб., 463 домам потребовался ремонт или замена.

Полина Хабарова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...