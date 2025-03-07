Берни Экклстоун продал свои колеса

Бывший генеральный промоутер «Формулы-1» Берни Экклстоун продал принадлежавшую ему уникальную коллекцию «формульных» машин, среди которых немало легендарных экземпляров. Купил собрание, в которое входит 69 транспортных средств, совладелец компании Red Bull Марк Матешиц. Официально сумма не называется, но ранее специалисты оценивали коллекцию в £500 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший генеральный промоутер «Формулы-1» Берни Экклстоун

Фото: EUTERS / Amanda Perobelli / Reuters Бывший генеральный промоутер «Формулы-1» Берни Экклстоун

Фото: EUTERS / Amanda Perobelli / Reuters

Берни Экклстоун, который более 40 лет руководил «Формулой-1» и контролировал коммерческие права серии, продал уникальную коллекцию гоночных машин, которую собирал более полувека. Новым владельцем собрания стал Марк Матешиц, сын и наследник скончавшегося в 2022 году австрийского миллиардера Дитриха Матешица, являвшегося совладельцем компании Red Bull (49%). Последней, напомним, принадлежит одноименная команда «Формулы-1», гонщики которой восемь раз выигрывали чемпионат мира, включая четыре последних (в них первенствовал Макс Ферстаппен).

Цену сделки стороны не назвали, но, как утверждает Daily Mail, она может быть близка к ранее называвшимся оценкам коллекции — £500 млн.

Решение расстаться с машинами Экклстоун объяснил прозаически. Он напомнил, что ему уже 94 года. «Может, мне осталось еще несколько лет. Но когда меня не станет, Фабиана (жене Экклстоуна 48 лет.— “Ъ”) просто не будет знать, что делать с коллекцией. А ведь она уникальна, она хранит 70 лет истории “Формулы-1”»,— заявил предприниматель Daily Mail. Отметим, что помимо нынешней супруги и общего с ней сына (мальчику четыре года) у Экклстоуна могут быть и другие наследники — от двух предыдущих браков у него три дочери.

Впрочем, нельзя исключать, что к решению продать коллекцию господина Экклстоуна подтолкнула не только неуверенность в том, что супруга сумеет ею распорядиться как должно, а финансовая необходимость. В позапрошлом году британские власти доначислили ему налогов на £652 млн за предыдущие 18 лет.

«Для меня было очень важно знать, что коллекция попадет в хорошие руки. Марк — лучший выбор, который только можно было представить»,— добавил Берни Экклстоун. Марк Матешиц, в свою очередь, отметил, что коллекция будет сохранена, дополнена и в обозримом будущем станет доступной для публики. Где именно планируется ее разместить, предприниматель не пояснил.

Всего в собрании Экклстоуна 69 автомобилей. Это именно формульные машины разных лет. То есть по определению — штучный товар.

Среди жемчужин коллекции специалисты выделяют, например, Ferrari Dino 246 F1, на которой Майк Хоторн первым из британцев стал чемпионом мира в 1958 году. К слову, это был последний автомобиль с передним расположением мотора, выигравший этап Гран-при. А еще есть Ferrari 312 T, на которой гонялся Ники Лауда в 1975 году (тогда он выиграл первый из трех своих титулов), или редчайшие Maserati 4CLT/48 1949 года и Vanwall VW10 (на последнем Стирлинг Мосс помог команде выиграть Кубок конструкторов в 1958 году). Из экземпляров посвежее можно отметить Ferrari F2002, на которой Михаэль Шумахер в 2002 году выиграл свой пятый чемпионский титул (одна только эта машина оценивается не менее чем в £10 млн).

Добавим, что в мире есть и значительно более дорогие коллекций автомобилей. На первом месте коллекция, собранная султаном Брунея Хассаналом Болкиахом и членами его семьи. Она оценивается сразу в $5 млрд (£3,87 млрд). В ней более 7 тыс. самых разных автомобилей, в том числе суперкары, лимузины и обычные машины вроде Volkswagen Beetle. А в том, что касается истории именно «Формулы-1», с коллекцией Экклстоуна не смогут потягаться даже музеи команд серии. Ведь за рамки своей марки они не выходят.

Александр Петров