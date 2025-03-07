В Нижнем Новгороде суд аннулировал договор займа жертвы мошенников

Сормовский райсуд рассмотрел иск прокуратуры, просившей признать недействительным договор займа под залог недвижимого имущества, который пенсионер оформил под влиянием мошенников. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В ведомстве уточнили, что потерпевший занял 3 млн руб. под залог дома и земельного участка и перечислил на продиктованные аферистами счета. По данному факту расследуется уголовное дело об особо крупном мошенничестве. В рамках следствия была проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза, которая установила, что на момент заключения договора пенсионер находился в состоянии заблуждения и обмана и не отдавал отчет своим действиям.

Суд разделил позицию прокуратуры и аннулировал договор займа. Ранее аналогичное дело рассмотрел Нижегородский райсуд, договор займа 72-летней пенсионерки, пострадавшей от мошенников, был признан недействительным.

Владимир Зубарев