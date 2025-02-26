Суд аннулировал переведенный мошенникам кредит нижегородки

Нижегородский райсуд рассмотрел иск прокуратуры Нижнего Новгорода о признании недействительным кредитного договора 72-летней местной жительницы, которая перевела заемные средства мошенникам. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По заявлению 72-летней потерпевшей расследуется уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Пенсионерке неоднократно звонили неизвестные, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, и убеждали ее брать кредиты и переводить деньги на продиктованные реквизиты. «Потерпевшая утратила способность понимать значение и последствия своих действий, — отметили в прокуратуре.

Один из договоров на 800 тыс. руб. был оспорен, суд взыскал с банка полный размер кредита.

Владимир Зубарев