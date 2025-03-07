МИД России рассказал, что будет если Армения не внесет взнос в ОДКБ

Если Армения до конца 2025 года не заплатит взнос в бюджет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), страны-участницы объединения рассмотрят разный исход событий. Так замглавы МИД России Александр Панкин прокомментировал ситуацию «РИА Новостям».

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«Может возникнуть к 1 января (2026 года.— “Ъ”) ситуация, что два года неплатежа, страны могут рассмотреть разные сценарии»,— сказал дипломат. При этом когда срок оплаты истечет, «выгонять, наверное, никого не будут». У некоторых стран ОДКБ уже были случаи с задолженностью по техническим, финансовым и иным причинам, напомнил господин Панкин.

По словам замглавы российского МИДа, этот шаг нельзя считать и выходом из объединения, поскольку Ереван не уведомлял об этом партнеров. «Они призаморозили активность, но при этом они остаются членом ОДКБ»,— подчеркнул Александр Панкин.

В 2024 году премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о заморозке участия страны в ОДКБ, допустив вероятность выхода из союза. Он, в частности, назвал организацию угрозой для безопасности и суверенитета республики, а в декабре заявил о точке невозврата в отношениях Армении и ОДКБ. В Кремле угрозу от ОДКБ опровергли.

Вместе с тем 9 января правительство Армении поддержало законопроект о начале процесса присоединения страны к Евросоюза. В том же месяце Ереван подписал Хартию о стратегическом партнерстве с Вашингтоном.

Подробности — в материале «Ъ» «Армения и Америка — сестры навек».