Кремль отказался считать удар по ВПК Украины ответом на предложение перемирия

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны, что удары ВС России по объектам ВПК Украины связаны с заявлениями президента Франции Эмманюэля Макрона. Ранее он предложил «перемирие в воздухе и на море».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

«Нет, мы не согласны с такой точкой зрения. Наши военные продолжают СВО. И в рамках этой операции поражают объекты, связанные с ВПК, связанные с производством орудия на Украине»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.

Сегодня ночью армия России нанесла удар по объектам газово-энергетической инфраструктуры Украины. По данным Минобороны, эти энергообъекты обеспечивают работу украинского ВПК.

О разработке совместного франко-британского плана по Украине французский лидер Макрон сообщил 3 марта. По его словам, он предусматривает «месячное перемирие в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры» Украины при продолжении ее военной поддержки.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Украине предложили полумирие».