В Госдуме предложили ограничить рост цен на цветы перед 8 марта

Глава комитета Госдумы по соцполитике (ЛДПР) Ярослав Нилов предложил урегулировать рост цен на цветы перед праздниками, в том числе 8 марта. О письмах депутата к главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому и министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову сообщило агентство «РИА Новости». Также скан обращений господина Нилова к ведомствам опубликован в Telegram-канале Ксеньи Собчак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В письме ФАС Ярослав Нилов уточнил, что в этом году в преддверии 8 марта рост стоимости букетов по регионам России достигает 40–70%. По его словам, поставщики перед ключевыми праздниками искусственно повышают цены на цветы. На следующий день после праздничной даты цветы стоят столько же, сколько и прежде, подчеркнул парламентарий.

«Прошу вас выразить позицию ведомства относительно возможности законодательного ограничения ценовой политики в отношении цветочной продукции непосредственно в дни официальных государственных и неофициальных профессиональных праздников, а также в течение, к примеру, двух-трех дней перед этими датами»,— обратился господин Нилов к ФАС.

Главу Минпромторга депутат попросил поддержать данную инициативу и предпринять совместные с ФАС меры по удержанию цен на цветы на одном уровне. Со своей стороны Ярослав Нилов выразил готовность разработать соответствующий законопроект.

Подробнее о стоимости букетов в регионах — в материале «Ъ» «Те еще цветочки».