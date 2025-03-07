Застройщиков Сочи освободили от уголовной ответственности по делу экс-мэра

Бизнесмены из Сочи, предоставившие свидетельства против экс-градоначальника Алексея Копайгородского и его жены, фигурантов дела о вымогательстве и растрате в особо крупном размере, были освобождены от уголовной ответственности за дачу взяток (ст. 291 УК РФ). Как сообщает «Ъ», это произошло из-за того, что девелоперы рассказали о фактах коррупции и оказали содействие в расследовании преступлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее стало известно, что правоохранители инициировали дополнительные уголовные расследования по фактам посредничества и получения крупных взяток от региональных строительных компаний в отношении бывшего главы Сочи и его супруги. Обвинение по этим эпизодам пока не предъявлено. Защитники подозреваемых отказались комментировать новые обстоятельства дела.

В феврале 2025 года суд продлил срок домашнего ареста Янине Копайгородской до 17 мая. Однако в минувший четверг суд ужесточил меру пресечения, поместив ее в следственный изолятор. По версии следователей, супруга экс-мэра курорта нарушила условия домашнего ареста, препятствуя расследованию первоначальных уголовных дел против супругов. Следствие установило, что Янина Копайгородская принуждала свидетелей к ложным показаниям, угрожая убийством и причинением вреда здоровью (ч. 2 ст. 309 УК РФ). По этому делу задержан еще один фигурант, которому также не предъявлено обвинение.

По материалам следствия, в ноябре 2023 года Алексей Копайгородский через супругу-посредника получил от сочинского бизнесмена взятку в особо крупном размере. Незаконное вознаграждение заключалось в предоставлении услуг имущественного характера на сумму свыше 43 млн руб. и сопровождалось вымогательством. Взамен чиновник обещал создать благоприятные условия для развития бизнеса и обеспечить покровительство.

Супружескую пару задержали осенью прошлого года. Правоохранительные органы провели более 50 обысков в жилых и офисных помещениях Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Краснодара, изъяв денежные средства, ценности, документацию и другие вещественные доказательства. Следственный департамент МВД России также обвиняет Янину и Алексея Копайгородских в хищении земельных участков в Сочи. Обвиняемые не признают вину.