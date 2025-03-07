Участник программы «Время героев» назначен советником полпреда президента в УрФО

Александр Загайнов, участник образовательной программы для ветеранов СВО «Время героев», назначен главным советником департамента по вопросам внутренней политики аппарата полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе. Об этом сообщили в аппарате полпреда Артема Жоги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Загайнов

Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга, Пресс-служба Администрации г.Екатеринбурга Александр Загайнов

Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга, Пресс-служба Администрации г.Екатеринбурга

«Александр Загайнов будет курировать и контролировать проведение кадровых программ для участников СВО на территории УрФО, а также заниматься вопросами социализации ветеранов и их вовлечения в общественную жизнь»,— уточнили ТАСС в аппарате. Полпред Артем Жога, который сам является ветераном и бывшим командиром батальона ДНР «Спарта», отметил, что знания и опыт господина Загайнова укрепят команду. Он пожелал ему успехов на новой должности.

Александр Загайнов родился в Семипалатинске (ныне город Семей, Казахстан), окончил Новосибирское высшее военное командное училище, Тюменский государственный университет, Общевойсковую академию Вооруженных сил РФ и РАНХиГС. Он награжден орденом Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней с мечами, а также медалью «За отвагу». Прошел стажировку в администрации Екатеринбурга, правительстве Свердловской области и аппарате полпредства УрФО. Его наставником является секретарь генсовета «Единой России» и первый вице-спикер Совета федерации Владимир Якушев.