Александр Прядко покинул пост главы МВД Башкирии
Министр внутренних дел по Башкирии Александр Прядко покинул кресло, сообщает РБК-Уфа со ссылкой на источники в региональном правительстве. Временно исполняющим обязанности главы ведомства назначен Артур Сайфуллин. Информацию об отставке Александра Прядко также подтвердил источник «Ъ-Уфа».
В самом министерстве кадровые перестановки не комментируют. Причины отставки неизвестны.
Александр Прядко
Фото: Пресс-служба МВД по Башкирии
Генерал-лейтенант Александр Прядко был назначен на должность в марте 2023 года после отставки Романа Деева.