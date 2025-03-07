Александр Прядко покинул пост главы МВД Башкирии

Министр внутренних дел по Башкирии Александр Прядко покинул кресло, сообщает РБК-Уфа со ссылкой на источники в региональном правительстве. Временно исполняющим обязанности главы ведомства назначен Артур Сайфуллин. Информацию об отставке Александра Прядко также подтвердил источник «Ъ-Уфа».

В самом министерстве кадровые перестановки не комментируют. Причины отставки неизвестны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Прядко

Фото: Пресс-служба МВД по Башкирии Александр Прядко

Фото: Пресс-служба МВД по Башкирии

Генерал-лейтенант Александр Прядко был назначен на должность в марте 2023 года после отставки Романа Деева.

Идэль Гумеров