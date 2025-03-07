Иркутская область рассчитывает получить 1,6 млрд рублей от использования лесов

Министерство лесного комплекса Иркутской области прогнозирует доходы от использования лесов в 2025 году в размере 6,2 млрд руб. Из этой суммы 4,6 млрд руб. поступят в федеральный бюджет, 1,6 млрд руб. — в бюджет Приангарья. Речь идет об аренде лесных участков и договорах купли-продажи лесных насаждений, отмечает портал правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным Рослесхоза, Иркутская область в 2024 году заняла первое место по объему лесных доходов — 4,4 млрд руб. В числе регионов-лидеров также оказались Ханты-Мансийский АО, Якутия, Красноярский край и Ленинградская область. Всего федеральный бюджет от использования лесов в прошлом году поступило 54,2 млрд руб. (+7,9% к 2023 году).

Как писал «Ъ-Сибирь», правительство Иркутской области приняло решение в 2025 году на 20% увеличить объем финансирования мероприятий по предотвращению и тушению пожаров. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 2,01 млрд руб.

Михаил Кичанов