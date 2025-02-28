На тушение пожаров в Приангарье выделят 2 млрд рублей

Правительство Иркутской области в 2025 году на 20% увеличило объем финансирования мероприятий по тушению пожаров. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 2,01 млрд руб., сообщил в своем Telegram-канале глава региона Игорь Кобзев.

«К сожалению, федеральное финансирование на этот год снизилось на 3,3 млн рублей. Однако для качественной подготовки к новому сезону нам необходимы дополнительные средства. Поэтому обратился к Ивану Васильевичу Советникову (руководитель Рослесхоза — при «Ъ-Сибирь») с просьбой поддержать нашу позицию в решении этого вопроса»,— написал губернатор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

По его словам, более 70 дней в прошлом году отличались высоким или чрезвычайно опасным классами пожарной опасности, что в 1,5 раза больше, чем в 2023-м. Всего в 2024 году в Иркутской области произошло 793 лесных пожара на площади 243,1 тыс. га.

В Иркутской области действуют 58 лесопожарных станций и 19 авиаотделений, где занято чуть более 1,2 тыс. человек.

Антон Вебер