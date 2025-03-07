У екатеринбуржцев стали выявлять рак почти в четыре раза чаще

Среди прошедших обследования жителей Екатеринбурга в 2024 году частота выявления онкологические заболевания выросла почти в четыре раза, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на данные замминистра здравоохранения Свердловской области Дениса Демидова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В прошлом году медицинская профилактика охватила 568 482 человек, из них диспансеризацию прошло 439 424 жителя, углубленную процедуру — 27 851 человек. Во время профилактики у екатеринбуржцев обнаружили более 1 млн неинфекционных заболеваний — это на 44% больше показателей 2023 года, при этом выявлять хронические заболевания впервые тоже стали чаще — их нашли порядка 42,7 тыс. раз, что на 49,3% выше данных статистики предыдущего года. Чаще всего у жителей города выявляли заболевания системы кровообращения и сахарный диабет, а онкозаболевания были выявлены на ранних стадиях в 60% случаев.

Напомним, в прошлом году Денис Демидов рассказал, что в Екатеринбурге наиболее частыми причинами смертей от болезней стали проблемы с сердцем и онкологические заболевания.

Ирина Пичурина