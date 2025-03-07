Гладков рассказал, кто взял на себя вину за смертельное ДТП под Белгородом

В аварии под Белгородом, в результате которой погибло шесть человек, также пострадали четыре местных жителя. Трое из них находятся в больнице. Один — в тяжелом состоянии. Следственные органы разбираются в причинах ДТП, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

«Разговаривал вчера с водителем микроавтобуса, который был за рулем, где ехали наши жители. Судя по его словам, причиной аварии является он, хотя я бы не делал такие выводы, потому что понимаю, в каком шоковом состоянии он находился. Вокруг лежали погибшие жители, и слова, конечно, требуют перепроверки»,— сказал господин Гладков на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Авария произошла вчера в Новооскольском муниципальном округе на участке автодороги Ольховатка—Беломестное. Погибшие были сотрудниками «Мираторга». В компании пообещали, что пострадавшим окажут необходимую помощь, связанную с лечением и последующей реабилитацией.