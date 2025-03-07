Движение на участке набережной реки Фонтанки ограничат до середины октября

Об очередных планируемых дорожных ограничениях из-за ремонтных работ предупредила автомобилистов Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга. Они начинают действовать с 7 марта в двух районах города, сообщили в ГАТИ.

В частности, в Калининском районе до 16 марта в связи с производством работ по прокладке водопроводной сети ограничивается движение транспорта у дома 66 литер. Б по Арсенальной улице.

В свою очередь, в Центральном районе Петербурга на период с 7 марта по 15 октября ограничения вводятся при движении по набережной реки Фонтанки возле Прачечного моста. В этой локации в указанные сроки будут вестись работы по размещению временного ограждения.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на севере Петербурга до 4 апреля ограничили проезд на перекрестке Тихорецкого и Светлановского проспектов.

Андрей Цедрик