На перекрестке Тихорецкого и Светлановского проспектов ограничат проезд до 4 апреля

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга предупредила автомобилистов об очередных дорожных ограничениях. Они вводятся в Калининском районе городе.

Как уточнили в ГАТИ, в частности, на период с 6 марта по 4 апреля ограничивается движение транспорта на перекрестке Тихорецкого и Светлановского проспектов. В указанные сроки в этой локации будут проводиться работы по реконструкции газопровода.

В инспекции порекомендовали водителям заранее планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений и обращать внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями направлений объезда.

Ранее «Ъ-СПб» писал о дорожных ограничениях на Курской улице в Петербурге, введенных до конца сентября 2027 года.

Андрей Цедрик