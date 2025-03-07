ЛДПР предложила объявить частичную амнистию женщин

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесут проект постановления о частичной амнистии женщин, находящихся в исправительных учреждениях. Предлагается освободить от наказания впервые осужденных за преступления ненасильственного характера. Исключение — преступления, связанные с наркотиками и психотропными веществами.

Другие категории женщин, подлежащих амнистии:

осужденные за умышленные преступления небольшой и средней тяжести, ранее не отбывавшие наказания;

имеющие несовершеннолетних детей или детей-инвалидов;

беременные;

женщины старше 60 лет;

женщины-инвалидов I или II группы;

жены инвалидов боевых действий I или II группы;

вдовы и матери-одиночки, чьи мужья или дети погибли при защите отечества;

осужденные за упомянутые преступления на срок до пяти лет и отбывшие не менее одной трети срока наказания;

осужденные на срок от пяти и до десяти лет и отбывшие не менее половины срока.

Также предлагается сократить неотбытую часть наказания на одну треть осужденным на срок более пяти лет за преступления, совершенные по неосторожности. Помимо этого предлагается освободить женщин, подпадающих под указанные категории, от дополнительных видов наказаний, сообщает «РИА Новости».

Вчера, 6 марта, депутаты ЛДПР внесли в Госдуму проект постановления об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Последний раз в честь Победы заключенных освобождали в 2015 году.

Подробности — в материале «Ъ» «Дума задумалась об амнистии».