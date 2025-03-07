Для спасения Кати Маер не хватает 921 360 руб.

Реконструктивный микрохирург ООО «Клиника Константа» Михаил Новиков (Ярославль): «У Кати родовое повреждение надключичного отдела правого плечевого сплетения, тотальный акушерский паралич правой руки, отсутствуют активные движения во всех ее суставах. Планируется многоэтапное лечение — микрохирургическая реконструкция плечевого сплетения. Начать нужно как можно быстрее. Надеюсь, в результате двигательные функции руки восстановятся в максимально полном объеме, это значительно улучшит качество жизни девочки, даст ей возможность нормально развиваться».

Стоимость хирургического лечения 1 042 360 руб. ООО «Институт исходный код» внесло 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Иртыш» соберут 21 тыс. руб. Не хватает 921 360 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Катю Маер, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Кати — Веры Сергеевны Маер. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).