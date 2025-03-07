Интервенционный фонд РФ в этом году может продать на рынке до 3 млн тонн зерна

По состоянию на 6 марта 2025 года из интервенционного фонда продано 77 тыс. т зерна, всего в текущем году лимит, разрешенный федеральным правительством, составляет 3 млн т. Об этом «Ъ» сообщили в Минсельхозе РФ. Такие интервенции совершаются для стабилизации ценовой конъюнктуры. По данным министерства на 5 марта, в среднем цены на зерно на внутреннем рынке составляют 14,7 тыс. руб. за тонну, что ниже предельных установленных уровней максимальных цен, которые определены в размере 15,6 тыс. руб. за тонну пшеницы третьего класса и 15,1 тыс. руб.— четвертого класса. При достижении этого уровня государством проводятся товарные интервенции на рынке зерна.

В то же время, отмечают в министерстве, стоимость пшеничной муки у производителей за последний месяц снизилась на 0,5%, до 26,7 руб. за 1 кг. По оценке Российского союза мукомольных и крупяных предприятий, сделанной на основе данных Росстата, для производства всей муки внутри страны ежегодно требуется не более 13 млн т пшеницы, что кратно меньше урожая, собранного в 2024 году.

Между тем, как сообщал 7 марта «Ъ», глава Минсельхоза РФ Оксана Лут направила письмо на имя Владимира Путина, где сообщается, что из-за снижения производства пшеницы в России «сложился высокий риск роста цен на продовольственную пшеницу мукомольного качества». Согласно Росстату, валовой сбор пшеницы в 2024 году составил 82,6 млн т, потеряв 11% год к году. Ситуацию можно стабилизировать как раз зерновыми интервенциями, которые, как утверждают в министерстве, «являются эффективным инструментом обеспечения стабильной ценовой ситуации на рынке зерна и продуктов его переработки».

Подробности — в материале «Ъ» «Пшеница не колосует».

Александра Мерцалова