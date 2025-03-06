Над акваторией Черного моря сбили четыре БПЛА
Средства ПВО отражают атаку украинских БПЛА, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, четыре дрона сбили над акваторией Черного моря «на значительном расстоянии от берега» в районе Качи.
По данным спасательной службы Севастополя, гражданские объекты в городе не пострадали. Все службы приведены в состояние боеготовности, уточнил господин Развожаев в Telegram.
24 февраля сбитый беспилотник упал в жилом районе Севастополя. Фасад многоквартирного дома получил незначительные повреждения. 26 февраля в течение ночи над территорией Крыма сбили 30 БПЛА, над всей Россией — 128, что стало крупнейшей атакой беспилотников с начала года.
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События СВО за февраль 2025 года
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