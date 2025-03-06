В Горловке пострадал сотрудник МЧС при атаке БПЛА

Заместитель начальника службы пожаротушения пострадал из-за удара беспилотника в Горловке. Он доставлен в больницу, сообщает пресс-служба МЧС России.

В результате атаки загорелся легковой автомобиль. «Как только пожарные МЧС России приступили к тушению, в небе заметили БПЛА. Личный состав дважды спускался в укрытие»,— говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Дрон сбросил боеприпас, уточняет МЧС. При атаке также повреждена пожарная автоцистерна.

Горловка находится в 50 км севернее Донецка, с начала года она несколько раз подверглась атакам. 5 марта глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что при ударе украинского дрона по грузовому автомобилю в Горловке погиб мирный житель. Еще два человека пострадали. В тот же день глава администрации Горловки Иван Приходько заявил, что в Центрально-Городском районе города под обстрел попал детский сад. Также были повреждены многоквартирный дом и автомобили местных жителей в Никитовском районе.