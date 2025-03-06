Суд отлучил от интернета полицейского, укравшего рюкзак и деньги умершего петербуржца

Кировский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о запрете определенных действий в отношении бывшего сотрудника ППС Андрея Андреева, обвиняемого в краже средств с банковского счета умершего мужчины (п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ).

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов, по версии следствия, в сентябре 2024 года полицейский отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции по Адмиралтейскому району Андреев тайно завладел имуществом скончавшегося гражданина — рюкзаком, в котором находилась банковская карта. Обвиняемый расплатился этой картой в кафе «Super Кебаб 24», а также в магазинах «Пивточка» и «Перекресток», потратив суммарно не менее 1,1 тыс. рублей, уточнили в пресс-службе судов.

По решению суда, на время проведения следствия Андрееву запрещено посещать массовые мероприятия и участвовать в них, а также осуществлять внепроцессуальное общение с участниками уголовного судопроизводства по делу, использовать интернет и любые средства связи, за исключением телефонной связи со следователем, адвокатом и экстренными службами.

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Артемий Чулков