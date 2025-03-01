Суд в Петербурге отправил в СИЗО директора ФГУП «СКТБ Технолог» Дмитрия Руденко

Суд в Петербурге отправил под стражу директора и главного конструктора ФГУП «СКТБ "Технолог"» Дмитрия Руденко. Об этом «Фонтанке» сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов.

Руденко был арестован на срок в 1 месяц и 4 дня. Ему вменяют особо крупное мошенничество и легализацию. По версии следствия, ФГУП подписывал договоры с подконтрольной компанией, при этом суммы завышались, а разница шла в карманы фигуранта дела и его предполагаемых подельников. Отмечается, что вину директор учреждения не признает.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Дзержинский райсуд избрал меры пресечения еще троим сотрудницам учреждения — Ирине Андреевой, Марине Шелудченко и Елене Калининой, которые также проходят по делу о мошенничестве.

Дарья Астанина