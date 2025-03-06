Пенсионерка получила тяжелые травмы в ДТП с автобусом на Оптиков

В девятом часу утра 6 марта у дома 54 по улице Оптиков водитель автобуса № 154 при повороте сбил пенсионерку, переходившую дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В результате происшествия 80-летняя женщина получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу. По предварительным данным, пешеход и автобус начали движение на разрешающий сигнал светофора. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в 15-летняя девушка пострадала в ДТП с двумя Hyundai на Ленинском проспекте. Ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Андрей Маркелов