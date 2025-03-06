Причиной смерти режиссера Шерстобитова могли стать проблемы с сердцем

Проблемы с сердцем могли стать причиной смерти кинопродюсера, режиссера и сценариста Ильи Шерстобитова, который скончался 5 марта в возрасте 48 лет. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба Института кино и телевидения (ГИТР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодережкин / ТАСС Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

«Ему стало плохо, его забрали в НИИ имени Склифосовского. Сделали операцию, он лежал на ИВЛ… Видимо, его забрали из дома, скорее всего, стало плохо с сердцем»,— заявили в пресс-службе. Попав в больницу, Илья Шерстобитов передал информацию о своей госпитализации коллегам в ГИТР.

«Он до конца думал о студентах. В субботу у него должны были быть занятия. Он позвонил из Склифосовского и попросил передать, что у него будет отмена занятий и, когда он выйдет из больницы, он их возместит»,— добавили в ГИТР.

В 2018 году режиссер снял комедию «Каникулы президента», в которой главную роль исполнил Дмитрий Грачев — «двойник» Владимира Путина. В последние годы господин Шерстобитов преподавал на факультете режиссуры ГИТР.